США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

Міністерство торгівлі США скасувало наданий Росії два десятиліття тому статус країни з ринковою економікою.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати всю силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових викривлень, спричинених втручанням російського уряду, яке посилюється, в їхню економіку".

Варто знати:

Щоб отримати в США статус країни з ринковою економікою, держава має відповідати певним критеріям, які прописані в американському законі про тарифи, ухваленому 1930 року.

США визнали Росію країною з ринковою економікою у 2002 році.