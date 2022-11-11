США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
П'ятниця, 11 листопада 2022, 01:01
Міністерство торгівлі США скасувало наданий Росії два десятиліття тому статус країни з ринковою економікою.
Джерело: Reuters
Дослівно: "Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати всю силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових викривлень, спричинених втручанням російського уряду, яке посилюється, в їхню економіку".
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Варто знати:
Щоб отримати в США статус країни з ринковою економікою, держава має відповідати певним критеріям, які прописані в американському законі про тарифи, ухваленому 1930 року.
США визнали Росію країною з ринковою економікою у 2002 році.
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