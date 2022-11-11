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США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 листопада 2022, 02:01
Фото: Getty Images

Міністерство торгівлі США скасувало наданий Росії два десятиліття тому статус країни з ринковою економікою.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати всю силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових викривлень, спричинених втручанням російського уряду, яке посилюється, в їхню економіку".

Варто знати:

Щоб отримати в США статус країни з ринковою економікою, держава має відповідати певним критеріям, які прописані в американському законі про тарифи, ухваленому 1930 року.

США визнали Росію країною з ринковою економікою у 2002 році.

Теми: Росіяекономіка
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