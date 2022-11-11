США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

Министерство торговли США отменило предоставленный России два десятилетия назад статус страны с рыночной экономикой.

Источник: Reuters

Дословно: "Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиливающимся вмешательством российского правительства в их экономику".

Стоит знать:

Чтобы получить в США статус страны с рыночной экономикой, государство должно соответствовать определенным критериям, которые прописаны в американском законе о тарифах, принятом в 1930 году.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году.