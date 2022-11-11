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США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

Станислав ПогориловПятница, 11 ноября 2022, 01:01
США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой
Фото: Getty Images

Министерство торговли США отменило предоставленный России два десятилетия назад статус страны с рыночной экономикой.

Источник: Reuters

Дословно: "Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиливающимся вмешательством российского правительства в их экономику".

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Стоит знать:

Чтобы получить в США статус страны с рыночной экономикой, государство должно соответствовать определенным критериям, которые прописаны в американском законе о тарифах, принятом в 1930 году.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году.

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Темы: Росcияэкономика
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