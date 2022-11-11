США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой
Пятница, 11 ноября 2022, 01:01
Министерство торговли США отменило предоставленный России два десятилетия назад статус страны с рыночной экономикой.
Источник: Reuters
Дословно: "Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиливающимся вмешательством российского правительства в их экономику".
Реклама:
Стоит знать:
Чтобы получить в США статус страны с рыночной экономикой, государство должно соответствовать определенным критериям, которые прописаны в американском законе о тарифах, принятом в 1930 году.
США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году.
ВИДЕО ДНЯ