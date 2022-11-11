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Окупанти вивели в Чорне море 2 ракетоносії з 16 «Калібрами» - ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 листопада 2022, 03:37
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море 2 ракетоносії, на озброєнні яких знаходяться 16 крилатих ракет типу "Калібр"

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць, на бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма "Калібрами".

Деталі: Військові припускають, що ворог тим самим "натякає", що готовий помститися за "незручні складні рішення" щодо Херсонщини.

"А значить цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України", - попередили військові.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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