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Оккупанты вывели в Черное море 2 ракетоносца с 16 "Калибрами" - ОК "Юг"

Станислав ПогориловПятница, 11 ноября 2022, 02:37
Оккупанты вывели в Черное море 2 ракетоносца с 16 Калибрами - ОК Юг
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море 2 ракетоносца, на вооружении которых находятся 16 крылатых ракет типа "Калибр"

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Дословно: "В Черном море продолжает маневрировать корабельная группировка вражеского недофлота в количестве 17 единиц, на боевое дежурство выведены 2 ракетоносца с шестнадцатью "Калибрами".

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Детали: Военные предполагают, что враг тем самым "намекает", что готов отомстить за "неудобные сложные решения" относительно Херсонщины.

"А значит вполне вероятны повторы массированных ракетно-дронных обстрелов по всей территории Украины", - предупредили военные.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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