Окупанти обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Борзов у Telergram

Пряма мова Борзова: "11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області".

Деталі: Він повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.