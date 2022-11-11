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Окупанти обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 листопада 2022, 03:46
Окупанти обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури
Ілюстративне фото ДСНС Вінничини

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Борзов у Telergram

Пряма мова Борзова: "11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області".

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Деталі: Він повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.

Теми: Вінницька областьвійна
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