Окупанти обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури
П'ятниця, 11 листопада 2022, 03:46
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.
Джерело: Борзов у Telergram
Пряма мова Борзова: "11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області".
Реклама:
Деталі: Він повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.