Оккупанты обстреляли Винничину: попали в объект критической инфраструктуры
Пятница, 11 ноября 2022, 03:46
Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.
Источник: Борзов в Telergram
Прямая речь Борзова: "11 ноября началось с тревоги. Опять есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области".
Реклама:
Детали: Он сообщил, что жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы.