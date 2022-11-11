Оккупанты обстреляли Винничину: попали в объект критической инфраструктуры

Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.

Источник: Борзов в Telergram

Прямая речь Борзова: "11 ноября началось с тревоги. Опять есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области".

Детали: Он сообщил, что жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы.