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Оккупанты обстреляли Винничину: попали в объект критической инфраструктуры

Станислав ПогориловПятница, 11 ноября 2022, 03:46
Оккупанты обстреляли Винничину: попали в объект критической инфраструктуры
Иллюстративное фото ГСЧС Винничины

Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.

Источник: Борзов в Telergram

Прямая речь Борзова: "11 ноября началось с тревоги. Опять есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области".

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Детали: Он сообщил, что жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы.

Темы: Винницкая областьвойна
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