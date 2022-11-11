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ЗСУ в процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, вона не буде останньою – ISW

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 листопада 2022, 05:39
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України володіють ініціативою і перебувають в процесі забезпечення великої перемоги в Херсонській області, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Джерело: ISW

Дослівно: "Україна володіє ініціативою і перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою".

Деталі: Українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри з соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км в деяких районах.

Росіяни поки що відходять відносно організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російські сили, як це було під час харківського контрнаступу.

Українські удари з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на західному (правому) березі, що змусило російські війська відступити і дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.

"Виведення російських військ займе певний час, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються з заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона", - підкреслюють аналітики ISW.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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