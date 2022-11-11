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ВСУ в процессе обеспечения большой победы на Херсонщине, она не будет последней - ISW

Станислав ПогориловПятница, 11 ноября 2022, 04:39
ВСУ в процессе обеспечения большой победы на Херсонщине, она не будет последней - ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины владеют инициативой и находятся в процессе обеспечения большой победы в Херсонской области, считают в Институте изучения войны (ISW).

Источник: ISW

Дословно: "Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения большой победы в Херсоне. Прекращение огня предоставит Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается для восстановления российских сил. Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней".

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Детали: Украинские военные официальные лица и геолокационные кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа украинские войска достигли успехов на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.

Россияне пока что отходят относительно организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские силы, как это было во время харьковского контрнаступления.

Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии снабжения на западном (правом) берегу, что заставило российские войска отступить и позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

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"Вывод российских войск займет определенное время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными линиями, особенно вокруг города Херсона", - подчеркивают аналитики ISW.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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