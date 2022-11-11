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Американские аналитики: Зима вряд ли остановит контрнаступление ВСУ

Станислав ПогориловПятница, 11 ноября 2022, 06:15
Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) считает, что Вооруженные силы Украины вряд ли остановят свое контрнаступление из-за наступления зимы.

Источник: ISW

Дословно: "Зимняя погода может нанести непропорционально большой вред плохо оснащенным российским войскам в Украине, но хорошо обеспеченные украинские войска вряд ли остановят свои контрнаступления из-за наступления зимней погоды и смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности для более легкого передвижения, чем это было бы возможно в грязные осенние месяцы".

Детали: Сообщается, что осенняя и весенняя грязь может замедлить или остановить военные действия, так же как и неисправное или недостаточное оборудование для зимнего периода. Некоторую военную технику, возможно, придется адаптировать к холодной погоде, а недостаток оборудования или боеприпасов может замедлить продвижение из-за логистических трудностей, а не зимней погоды.

"Если боевые действия и прекратятся этой зимой, то это будет связано с логистическими проблемами и завершением нескольких кампаний с обеих сторон", - говорят аналитики ISW.

При этом в ISW указывают, что украинские Вооруженные силы будут пытаться продвинуться как можно дальше до прибытия подкреплений оккупантов - россияне на весну готовят 120 000 призывников для отправки на фронт.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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