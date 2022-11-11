Росіяни випустили по Нікопольщині 50 снарядів: пошкоджене житло і коледж
П'ятниця, 11 листопада 2022, 08:13
Російські загарбники вночі 11 листопада обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади – Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії".
Деталі: Люди під час обстрілів не постраждали, але пошкоджене житло.
Також окупанти пошкодили коледж у Нікополі.
Деталі атак уточнюються.
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