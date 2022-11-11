Росіяни випустили по Нікопольщині 50 снарядів: пошкоджене житло і коледж

Російські загарбники вночі 11 листопада обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади – Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії".

Фото з Telegram Резніченка

Деталі: Люди під час обстрілів не постраждали, але пошкоджене житло.

Фото з Telegram Резніченка

Також окупанти пошкодили коледж у Нікополі.



Деталі атак уточнюються.