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Россияне выпустили по Никопольщине 50 снарядов: повреждено жилье и колледж

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 08:13
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Российские захватчики ночью 11 ноября обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области, выпустив по нему суммарно более 50 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Оккупанты всю ночь терроризировали Никопольщину. Под обстрелами три общины – Марганецкая, Никопольская и Мировская. Туда прилетели более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии". 

 
Фото ИЗ Telegram РезнИченкО

Детали: Люди во время обстрелов не пострадали, но повреждено жилье. 

 
Фото ИЗ Telegram РезнИченкО

Также оккупанты повредили колледж в Никополе.

Детали атак уточняются.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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