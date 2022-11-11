Россияне выпустили по Никопольщине 50 снарядов: повреждено жилье и колледж
Пятница, 11 ноября 2022, 08:13
Российские захватчики ночью 11 ноября обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области, выпустив по нему суммарно более 50 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Оккупанты всю ночь терроризировали Никопольщину. Под обстрелами три общины – Марганецкая, Никопольская и Мировская. Туда прилетели более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии".
Детали: Люди во время обстрелов не пострадали, но повреждено жилье.
Также оккупанты повредили колледж в Никополе.
Детали атак уточняются.