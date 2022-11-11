Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії запустили додаток "Самиздат": він обходить блокування Роскомнагляду

П'ятниця, 11 листопада 2022, 08:45
Колаж УП

У Росії п'ять розслідувальних редакцій – "Проєкт", "Важные истории", The Insider, Bellingcat і команда Олексія Навального – запустили застосунок "Самиздат", щоб обходити блокування російської влади.

Джерело: Медуза

Деталі: Додаток доступний для скачування в App Store і Google Play.

Розробники кажуть, що агрегатор захищений від блокувань Роскомнагляду. Він дає змогу читати розслідування всіх редакцій в одному місці, перебуваючи на території Росії і без VPN.

Зазначається, що у "Самиздата" немає загальної редакційної політики і керівництва – кожен колектив відповідає за свої публікації самостійно.

Автори застосунку також закликали інших незалежних журналістів приєднуватися до проєкту – для цього потрібно написати на електронну пошту.

Для довідки: "Важные истории", The Insider, Bellingcat оголошені в Росії "іноземними агентами". А The Insider і Bellingcat ще й "небажаними організаціями".

ВІДЕО ДНЯ

Ці видання пишуть про російську війну в Україні – про пересування російської техніки, про великі втрати російської армії, про те, як діти російських чиновників живуть за кордоном, і що сини російських можновладців уникають мобілізації.

Після початку війни в РФ було ухвалено нові закони, згідно з якими "іноземним агентом" може бути оголошено будь-яку людину.

Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни зруйнували мости та пошкодили дамбу: супутникові знімки Херсонщини

інфографікаУ суботу відключення будуть у сімох областях

Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена – Кім

фотоУкраїна будує стіну на кордоні з Білоруссю

ГУР – російським військовим у Херсоні: Єдиний шанс вижити – здатися в полон

відео УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ УЖЕ В ХЕРСОНІ

Усі новини...
Останні новини
00:28
Росіяни вдарили по Нікопольському району, двоє поранених
00:00
Гуменюк розповіла про першу партію "російського ленд-лізу" з півдня
23:31
ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч кв км на півдні – Гуменюк
23:17
Європейський фонд миру вичерпаний на 85% – в ЄС обговорять, де знайти додаткові гроші
22:49
Шольц: дипломатичне вирішення війни в Україні наразі неможливе
22:30
Довкола ракети, а в теплиці лимони та апельсини: як пережила бойові дії екзотична ферма на Київщині
22:26
У Польщі почали навчання з питань європейської інтеграції для українських держслужбовців
22:16
Росіяни зруйнували мости та пошкодили дамбу: супутникові знімки Херсонщини
22:11
Макрон радий звільненню Херсона
22:05
Економічні новини 11 листопада: онлайн-місія МВФ по Україні почала роботу
Усі новини...