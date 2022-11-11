У Росії запустили додаток "Самиздат": він обходить блокування Роскомнагляду

У Росії п'ять розслідувальних редакцій – "Проєкт", "Важные истории", The Insider, Bellingcat і команда Олексія Навального – запустили застосунок "Самиздат", щоб обходити блокування російської влади.

Джерело: Медуза

Деталі: Додаток доступний для скачування в App Store і Google Play.

Розробники кажуть, що агрегатор захищений від блокувань Роскомнагляду. Він дає змогу читати розслідування всіх редакцій в одному місці, перебуваючи на території Росії і без VPN.

Зазначається, що у "Самиздата" немає загальної редакційної політики і керівництва – кожен колектив відповідає за свої публікації самостійно.

Автори застосунку також закликали інших незалежних журналістів приєднуватися до проєкту – для цього потрібно написати на електронну пошту.

Для довідки: "Важные истории", The Insider, Bellingcat оголошені в Росії "іноземними агентами". А The Insider і Bellingcat ще й "небажаними організаціями".

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Ці видання пишуть про російську війну в Україні – про пересування російської техніки, про великі втрати російської армії, про те, як діти російських чиновників живуть за кордоном, і що сини російських можновладців уникають мобілізації.

Після початку війни в РФ було ухвалено нові закони, згідно з якими "іноземним агентом" може бути оголошено будь-яку людину.