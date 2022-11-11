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В России запустили приложение "Самиздат": оно обходит блокировки Роскомнадзора

Пятница, 11 ноября 2022, 08:45
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В России пять расследовательских редакций – "Проект", "Важные истории", The Insider, Bellingcat и команда Алексея Навального, запустили приложение "Самиздат", чтобы обходить блокировки российских властей.

Источник: Медуза

Детали: Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Разработчики говорят, что агрегатор защищен от блокировок Роскомнадзора. Он позволяет читать расследования всех редакций в одном месте, находясь на территории России и без VPN.

Отмечается, что у "Самиздата" нет общей редакционной политики и руководства – каждый коллектив отвечает за свои публикации самостоятельно.

Авторы приложения также призвали других независимых журналистов присоединяться к проекту – для этого нужно написать на электронную почту.

Для справки: "Важные истории", The Insider, Bellingcat объявлены в России "иностранными агентами". А The Insider и Bellingcat еще и "нежелательными организациями".

Эти издания пишут о российской войне в Украине – о передвижении российской техники, о больших потерях российской армии, о том, как дети российских чиновников живут за границей, и что сыновья российских власть имущих избегают мобилизации.

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После начала войны в РФ были приняты новые законы, согласно которым "иностранным агентом" может быть объявлен любой человек.

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