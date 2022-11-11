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Зеленський показав відео з Миколаєва, де росіяни влучили у п’ятиповерхівку

Олександр ШумілінП'ятниця, 11 листопада 2022, 08:27
Зеленський показав відео з Миколаєва, де росіяни влучили у п’ятиповерхівку
Фото: ОВА

Президент України Володимир Зеленський назвав "цинічною відповіддю" обстріл росіянами п’ятиповерхового житлового будинку у Миколаєві, в результаті чого загинули 6 людей.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

В ніч на 11 листопада ракета окупантів поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу Миколаєва, 2 людей загинули.

Теми: ЗеленськийМиколаїв
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