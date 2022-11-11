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Зеленский показал видео из Николаева, где россияне попали в пятиэтажку

Александр ШумилинПятница, 11 ноября 2022, 08:27
Зеленский показал видео из Николаева, где россияне попали в пятиэтажку
Фото: ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "циничным ответом" обстрел россиянами пятиэтажного жилого дома в Николаеве, в результате чего погибли 6 человек.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Россия не оставляет своей мерзкой тактики. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 11 ноября ракета оккупантов попала в пятиэтажку жилого квартала Николаева, 2 человека погибли.
  • Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Темы: ЗеленскийНиколаев
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