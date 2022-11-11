В Мелітополі у під'їзді підірвали гауляйтера, що відповідав за спорт і культуру

Росіяни заявили, що в окупованому Мелітополі стався замах на так званого "заступника міністра культури, спорту і туризму Запорізької області" Андрія Бойка.

Джерела: пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує гауляйтера Володимира Рогов, мер Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "Було здійснено спрямований вибух із метою його вбивства. Саморобний вибуховий пристрій спрацював у місці щільної житлової споруди у дворі багатоповерхового будинку, де могло постраждати багато мирного населення".

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Деталі: За словами Рогова, Бойко дістав легкі поранення, його доправили в лікарню і "життю потерпілого нічого не загрожує".

Водночас Федоров опублікував фото із місця вибуху.