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В Мелитополе в подъезде взорвали гауляйтера, отвечавшего за спорт и культуру

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 09:56

Россияне заявили, что в оккупированном Мелитополе произошло покушение на так называемого "заместителя министра культуры, спорта и туризма Запорожской области" Андрея Бойко.

Источники: пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует гауляйтера Владимира Рогова, мэр Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения".

Детали: По словам Рогова, Бойко получил легкие ранения, его доставили в больницу и "жизни пострадавшего ничего не угрожает".

В то же время Федоров опубликовал фото с места взрыва.

Темы: МелитопольУкраина
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