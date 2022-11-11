В Мелитополе в подъезде взорвали гауляйтера, отвечавшего за спорт и культуру

Россияне заявили, что в оккупированном Мелитополе произошло покушение на так называемого "заместителя министра культуры, спорта и туризма Запорожской области" Андрея Бойко.

Источники: пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует гауляйтера Владимира Рогова, мэр Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения".

Детали: По словам Рогова, Бойко получил легкие ранения, его доставили в больницу и "жизни пострадавшего ничего не угрожает".

В то же время Федоров опубликовал фото с места взрыва.