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США збирають сьомий "Рамштайн" для військової допомоги Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 10:01

Сполучені Штати наступного тижня проведуть сьоме засідання у так званому форматі "Рамштайн" за участю понад 50 країн світу.

Про це повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг, повідомляє "Європейська правда".

"Наступного тижня секретар проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить секретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І буде додаткова інформація", - зазначила речниця.

Минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня. Тоді міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.  

У президента Володимир Зеленського назвали історичним шостий "Рамштайн" у зв’язку з домовленостями про передачу систем ППО.

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Теми: СШАРамштайн
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