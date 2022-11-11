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США собирают седьмой "Рамштайн" для военной помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 10:01

Соединенные Штаты на следующей неделе проведут седьмое заседание в так называемом формате "Рамштайн" с участием более 50 стран.

Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг, сообщает "Европейская правда".

"На следующей неделе секретарь проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча пройдет виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит секретарю и министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии. И будет дополнительная информация ", - отметила спикер.

Прошлая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 12 октября. Тогда министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны.

У президента Владимира Зеленского назвали историческим шестой "Рамштайн" в связи с договоренностями о передаче систем ПВО.

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Темы: СШАРамштайн
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