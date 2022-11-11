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Росія хоче вплинути на моральний стан населення, атакуючи енергомережі - британська розвідка

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 10:32

Тривале руйнування мереж внаслідок російських ударів майже напевно матиме наслідки для взаємопов'язаних систем водо- та теплопостачання, які найбільш відчутно будуть відчуватися цивільним населенням взимку.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Починаючи з 10 жовтня, Росія атакувала Україну кампанією ударів по об'єктах електроенергетичної інфраструктури. На сьогоднішній день це відбувається хвилеподібно. Останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, під час яких вперше були обстріляні об'єкти гребель гідроелектростанцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удари призвели до значних пошкоджень електропередавальних станцій та електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали рутинною практикою в деяких частинах України, особливо постраждав Київ.

"Російські удари по виробництву та передачі електроенергії мають непропорційний вплив на цивільне населення України, невибірково впливаючи на такі критичні функції, як охорона здоров'я та опалення. Постійне надання пріоритету критично важливим об'єктам національної інфраструктури перед військовими цілями свідчить про наміри Росії завдати удару по моральному духу цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Теми: РосіяУкраїнаенергетикавійна
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