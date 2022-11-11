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Россия хочет повлиять на моральное состояние населения, атакуя энергосети - британская разведка

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 09:32

Длительное разрушение сетей в результате российских ударов почти наверняка будет иметь последствия для взаимосвязанных систем водо- и теплоснабжения, которые наиболее ощутимо будут ощущаться гражданским населением зимой.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Начиная с 10 октября, Россия атаковала Украину кампанией ударов по объектам электроэнергетической инфраструктуры. На сегодняшний день это происходит волнообразно. Последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, во время которых впервые были обстреляны объекты плотин гидроэлектростанций", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что удары привели к значительным повреждениям электропередающих станций и электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали рутинной практикой в некоторых частях Украины, особенно пострадал Киев.

"Российские удары по производству и передаче электроэнергии имеют непропорциональное влияние на гражданское население Украины, неизбирательно влияя на такие критические функции, как здравоохранение и отопление. Постоянное предоставление приоритета критически важным объектам национальной инфраструктуры перед военными целями свидетельствует о намерениях России нанести удар по моральному духу гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Темы: РосcияУкраинаэнергетикавойна
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