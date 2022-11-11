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Зеленський польською привітав Польщу з днем незалежності: Дружба і любов - навіки

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 10:35

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди 104-ї річниці відновлення незалежності Польщі польською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У ролику президент звернувся до "рідної Польщі", відзначивши, що його вітання складатиметься зі 104 слів з нагоди 104-ї річниці. 

 "Україна та Польща разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Ми вільні. Коли нашій відновленій незалежності було тридцять, Польща була поруч", – зазначив президент.

"Я пам’ятаю наше спільне щастя. Ми раділи разом. Коли ми знову зустрілися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам’ятатимуть це. Пам’ятатимуть, як зустрічали наших. Як допомагають нам. Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом переможцями", – сказав Зеленський у вітальному слові.

Польща після початку російського вторгнення надає Україні різноманітну підтримку – фінансову, гуманітарну, військову та прийняла найбільше українських біженців.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Анджей Дуда під час візиту до Києва 23 серпня заявив, що Польща підтримуватиме Україну до останнього дня боротьби.

Наприкінці липня Верховна рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні, ініційований Володимиром Зеленським на знак подяки Польщі за допомогу українцям. 

Теми: ЗеленськийПольща
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