Зеленський польською привітав Польщу з днем незалежності: Дружба і любов - навіки

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди 104-ї річниці відновлення незалежності Польщі польською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У ролику президент звернувся до "рідної Польщі", відзначивши, що його вітання складатиметься зі 104 слів з нагоди 104-ї річниці.

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"Україна та Польща разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Ми вільні. Коли нашій відновленій незалежності було тридцять, Польща була поруч", – зазначив президент.

"Я пам’ятаю наше спільне щастя. Ми раділи разом. Коли ми знову зустрілися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам’ятатимуть це. Пам’ятатимуть, як зустрічали наших. Як допомагають нам. Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом переможцями", – сказав Зеленський у вітальному слові.

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Наприкінці липня Верховна рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні, ініційований Володимиром Зеленським на знак подяки Польщі за допомогу українцям.