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Зеленский на польском поздравил Польшу с днем независимости: Дружба и любовь - навеки

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 09:35

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю 104-й годовщины восстановления независимости Польши на польском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ролике президент обратился к "родной Польше", отметив, что его приветствие будет состоять из 104 слов по случаю 104-й годовщины. 

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"Украина и Польша вместе. Ты наша сестра. Между нами было всякое. Но мы родные. Мы свободны. Когда нашей восстановленной независимости было тридцать, Польша была рядом", - отметил президент.

"Я помню наше общее счастье. Мы радовались вместе. Когда мы снова встретились со старым и общим врагом, Польша - рядом. Украинцы всегда будут помнить это. Будут помнить, как встречали наших. Как помогают нам. Ваши люди - наши союзники. Ваша страна - наша сестра. Ваша дружба - навсегда. Наша дружба - навсегда. Наша любовь - навеки. И мы будем вместе - победителями", - сказал Зеленский в приветственном слове.

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Польша после начала российского вторжения предоставляет Украине разнообразную поддержку - финансовую, гуманитарную, военную и приняла больше всего украинских беженцев.

Президент Анджей Дуда во время визита в Киев 23 августа заявил, что Польша будет поддерживать Украину до последнего дня борьбы.

В конце июля Верховная рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине, инициированный Владимиром Зеленским в знак благодарности Польше за помощь украинцам. 

Темы: ЗеленскийПольша
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