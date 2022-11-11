Путін не виступить на G20 навіть онлайн

Президент РФ Владімір Путін не виступатиме на саміті G20 в Індонезії навіть у форматі онлайн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у п’ятницю заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

За словами Пєскова, якого цитують російські ЗМІ, онлайн-присутність Путіна на самітах G20 та АТЕС чи його відеозвернення до учасників не планується. Пєсков сказав, що це рішення пов'язане з графіком Путіна і необхідністю перебувати в Росії.

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Путін не відвідає особисто саміт лідерів країн G20, натомысть росыйську делегацію очолить глава МЗС РФ Сергєй Лавров.

Речник президента України Сергій Нікіфоров повідомляв, що Володимир Зеленський приєднається до саміту, найімовірніше, у онлайн-форматі.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.