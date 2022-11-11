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Путин не выступит на G20 даже онлайн

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 11:36

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать на саммите G20 в Индонезии даже в формате онлайн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, которого цитируют российские СМИ, онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется. Песков сказал, что это решение связано с графиком Путина и необходимостью находиться в России.

Путин не посетит лично саммит лидеров стран G20, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Владимир Зеленский присоединится к саммиту, вероятнее всего, в онлайн-формате.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.

Темы: Путинмир
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