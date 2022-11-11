Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У голови бюджетного комітету Арістова йдуть обшуки

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 12:07
Юрій Арістов, фото з його Facebook

У голови Бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова 11 листопада відбуваються обшуки.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Обшук проводить Державне бюро розслідувань.

Оновлення: Згодом Юрій Арістов підтвердив, що представники ДБР прийшли до нього з обшуком в орендовану квартиру, але запевнив, що особисто до нього Держбюро претензій не має.

У компанії "Міллер" заявили, що обшук проводили в рамках кримінальної справи, яку було порушено ще минулого року, але не уточнили подробиці.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: обшукиДБР
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

На Херсонщині ЗСУ розбили штаб окупантів – командування

Росіяни зруйнували мости та пошкодили дамбу: супутникові знімки Херсонщини

інфографікаУ суботу відключення будуть у сімох областях

Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена – Кім

фотоУкраїна будує стіну на кордоні з Білоруссю

ГУР – російським військовим у Херсоні: Єдиний шанс вижити – здатися в полон

Усі новини...
обшуки
Голова бюджетного комітету Арістов прокоментував обшуки, юристи кажуть про порушення
У справі олігарха Усманова проходять обшуки у великих банках Франкфурта і Мюнхена
Поліція Німеччини конфіскувала 30 дорогих картин після обшуків на яхті Усманова
Останні новини
03:35
Гуменюк попередила про "багато пасток" на відступах ворога
02:50
На Херсонщині ЗСУ розбили штаб окупантів – командування
01:54
Шольц зізнався, що досі радиться з Меркель
01:25
Росія блокує гуманітарні вантажі на окуповані території України – ООН
00:28
Росіяни вдарили по Нікопольському району, двоє поранених
00:00
Гуменюк розповіла про першу партію "російського ленд-лізу" з півдня
23:31
ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч кв км на півдні – Гуменюк
23:17
Європейський фонд миру вичерпаний на 85% – в ЄС обговорять, де знайти додаткові гроші
22:49
Шольц: дипломатичне вирішення війни в Україні наразі неможливе
22:30
Довкола ракети, а в теплиці лимони та апельсини: як пережила бойові дії екзотична ферма на Київщині
Усі новини...