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У голови бюджетного комітету Арістова йдуть обшуки

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 11:07
У голови бюджетного комітету Арістова йдуть обшуки
Юрій Арістов, фото з його Facebook

У голови Бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова 11 листопада відбуваються обшуки.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Обшук проводить Державне бюро розслідувань.

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Оновлення: Згодом Юрій Арістов підтвердив, що представники ДБР прийшли до нього з обшуком в орендовану квартиру, але запевнив, що особисто до нього Держбюро претензій не має.

У компанії "Міллер" заявили, що обшук проводили в рамках кримінальної справи, яку було порушено ще минулого року, але не уточнили подробиці.

Теми: обшукиДБР
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