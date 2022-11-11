У голови бюджетного комітету Арістова йдуть обшуки

У голови Бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова 11 листопада відбуваються обшуки.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Обшук проводить Державне бюро розслідувань.

Оновлення: Згодом Юрій Арістов підтвердив, що представники ДБР прийшли до нього з обшуком в орендовану квартиру, але запевнив, що особисто до нього Держбюро претензій не має.

У компанії "Міллер" заявили, що обшук проводили в рамках кримінальної справи, яку було порушено ще минулого року, але не уточнили подробиці.