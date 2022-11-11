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У главы бюджетного комитета Аристова идут обыски

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 11:07
У главы бюджетного комитета Аристова идут обыски
Юрий Аристов, фото из его Facebook

У главы Бюджетного комитета Верховной Рады Юрия Аристова 11 ноября проходят обыски. 

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Обыски проводит Государственное бюро расследований.

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Обновление: Позже Юрий Аристов подтвердил, что представители ГБР пришли к нему с обыском в съемную квартиру, но заверил, что лично к нему Госбюро претензий не имеет.

В компании "Миллер" заявили, что обыск проводили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще в прошлом году, но не уточнили подробности.

Темы: обыскиГБР
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