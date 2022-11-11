Єврокомісарка: 40% енергоінфраструктури в Україні не працює, ЄС допоможе з відновленням

Європейський союз докладає максимуму зусиль, щоб допомогти Україні у відновленні зруйнованої російськими ударами енергетичної інфраструктури.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Звичайно, збитки значні. 40% інфраструктури не працює, а отже, зима буде дуже складною. Але крок за кроком ми можемо виправити пошкодження. Крім того, з березня Україна підключена до нашої електромережі. Тож Європа також може забезпечити додаткові потоки електроенергії, щоб замінити частину втраченого виробництва електроенергії з української землі", - сказала Сімсон.

Вона нагадала про створення Фонду підтримки енергетики, разом з Енергетичним співтовариством, щоб країни як із ЄС, так і з-за його меж могли підтримати Україну.

"У багатьох випадках це питання не фінансування, а потреб у дуже специфічній техніці та обладнанні, – це і є проблемою. Енергетичне співтовариство та мої служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Тож перші трансформатори – на шляху заміни тим, які російські безпілотники чи ракети знищували", - сказала Сімсон.

Нагадаємо, держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.

20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.

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Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.