Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссар: 40% энергоинфраструктуры в Украине не работает, ЕС поможет с восстановлением

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 12:55

Европейский союз прилагает максимум усилий, чтобы помочь Украине в восстановлении разрушенной российскими ударами энергетической инфраструктуры.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Конечно, убытки значительные. 40% инфраструктуры не работает, а значит, зима будет очень сложной. Но шаг за шагом мы можем исправить повреждения. Кроме того, с марта Украина подключена к нашей электросети. Поэтому Европа также может обеспечить дополнительные потоки электроэнергии, чтобы заменить часть утраченного производства электроэнергии с украинской земли", - сказала Симсон.

Она напомнила о создании Фонда поддержки энергетики, вместе с Энергетическим сообществом, чтобы страны как из ЕС, так и из-за его пределов могли поддержать Украину.

"Во многих случаях это вопрос не финансирования, а потребностей в очень специфической технике и оборудовании, - это и является проблемой. Энергетическое сообщество и мои службы обращаются к компаниям, у которых может быть это оборудование на складе, и мы уже получили несколько положительных ответов. Поэтому первые трансформаторы - на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали", - сказала Симсон.

Напомним, государства ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

20 октября Украина попросила ЕС и НАТО помочь с энергетическим оборудованием после ударов РФ.

ВИДЕО ДНЯ

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности есть уже с 12 странами.

Темы: ЕСУкраинаэнергетикаЕврокомиссия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

инфографикаВ субботу отключения будут в семи областях

Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

фотоУкраина строит стену на границе с Беларусью

ГУР – российским военным в Херсоне: Единственный шанс выжить – сдаться в плен

Все новости...
ЕС
Украина предлагает ЕС продлить транспортный безвиз на несколько лет
Россия стала на необратимый путь конфронтации с Западом - Франция
Министры обороны трех стран против любого давления на Украину относительно переговоров с РФ
Последние новости
05:45
В Черном море 16 вражеских кораблей готовы применить "Калибры" – ОК "Юг"
04:38
"Повар Путина" формирует военные структуры в приграничных с Украиной областях - ISW
03:35
Гуменюк предупредила о "многих ловушках" на отступлениях врага
02:50
На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование
01:54
Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель
01:25
Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН
00:28
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
00:00
Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга
23:31
ВСУ за сутки освободили около 3 тысяч кв км на юге – Гуменюк
23:17
Европейский фонд мира исчерпан на 85% - в ЕС обсудят, где найти дополнительные деньги
Все новости...