Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссар: 40% энергоинфраструктуры в Украине не работает, ЕС поможет с восстановлением

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 11:55

Европейский союз прилагает максимум усилий, чтобы помочь Украине в восстановлении разрушенной российскими ударами энергетической инфраструктуры.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Конечно, убытки значительные. 40% инфраструктуры не работает, а значит, зима будет очень сложной. Но шаг за шагом мы можем исправить повреждения. Кроме того, с марта Украина подключена к нашей электросети. Поэтому Европа также может обеспечить дополнительные потоки электроэнергии, чтобы заменить часть утраченного производства электроэнергии с украинской земли", - сказала Симсон.

Реклама:

Она напомнила о создании Фонда поддержки энергетики, вместе с Энергетическим сообществом, чтобы страны как из ЕС, так и из-за его пределов могли поддержать Украину.

"Во многих случаях это вопрос не финансирования, а потребностей в очень специфической технике и оборудовании, - это и является проблемой. Энергетическое сообщество и мои службы обращаются к компаниям, у которых может быть это оборудование на складе, и мы уже получили несколько положительных ответов. Поэтому первые трансформаторы - на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали", - сказала Симсон.

Напомним, государства ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

ВИДЕО ДНЯ

20 октября Украина попросила ЕС и НАТО помочь с энергетическим оборудованием после ударов РФ.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности есть уже с 12 странами.

Темы: ЕСУкраинаэнергетикаЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: