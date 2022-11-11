Еврокомиссар: 40% энергоинфраструктуры в Украине не работает, ЕС поможет с восстановлением

Европейский союз прилагает максимум усилий, чтобы помочь Украине в восстановлении разрушенной российскими ударами энергетической инфраструктуры.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Конечно, убытки значительные. 40% инфраструктуры не работает, а значит, зима будет очень сложной. Но шаг за шагом мы можем исправить повреждения. Кроме того, с марта Украина подключена к нашей электросети. Поэтому Европа также может обеспечить дополнительные потоки электроэнергии, чтобы заменить часть утраченного производства электроэнергии с украинской земли", - сказала Симсон.

Она напомнила о создании Фонда поддержки энергетики, вместе с Энергетическим сообществом, чтобы страны как из ЕС, так и из-за его пределов могли поддержать Украину.

"Во многих случаях это вопрос не финансирования, а потребностей в очень специфической технике и оборудовании, - это и является проблемой. Энергетическое сообщество и мои службы обращаются к компаниям, у которых может быть это оборудование на складе, и мы уже получили несколько положительных ответов. Поэтому первые трансформаторы - на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали", - сказала Симсон.

Напомним, государства ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

20 октября Украина попросила ЕС и НАТО помочь с энергетическим оборудованием после ударов РФ.

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После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности есть уже с 12 странами.