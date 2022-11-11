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У Харкові підірвалися двоє підлітків: їх рятували ДСНСники

Ірина БалачукП'ятниця, 11 листопада 2022, 12:56
Рятувальники на місці вибуху. Фото ДСНС

Двоє підлітків отримали поранення внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету у Харкові вранці 11 листопада, дітей госпіталізували.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "11 листопада близько 11:30 у м. Харків по вул. Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12-ти та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету".

Деталі: Рятувальники, що прибули на місце події, допомагали медикам зупинити кровотечу. Дітей забрала швидка.

На фото і відео видно, що хлопці лежать у парковій зоні. За деревами видніються будинки. 

 
Фото ДСНС

У ДСНС зазначили, що, ймовірно, спрацював касетний боєприпас.

ВІДЕО ДНЯ

На місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС.

Рятувальники закликають українців:

  • пересуватись лише дорогами, тротуарами та твердими поверхнями;
    не наближатись та не чіпати вибухонебезпечні предмети;
    не ходити у ліс, на поля та водойми;
    не підходити до розбитої техніки та пошкоджених будівель.

Батьків просять провести роз'яснювальну роботу з дітьми щодо небезпеки боєприпасів, а у випадку виявлення підозрілих предметів відразу дзвонити "101".

Теми: Харківвійнадіти
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