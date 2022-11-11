У Харкові підірвалися двоє підлітків: їх рятували ДСНСники
Двоє підлітків отримали поранення внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету у Харкові вранці 11 листопада, дітей госпіталізували.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "11 листопада близько 11:30 у м. Харків по вул. Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12-ти та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету".
Рятувальники надають допомогу пораненим підліткам у Харкові – вибухнув касетний боєприпас. Відео ДСНС pic.twitter.com/JAxv4ljjEQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022
Деталі: Рятувальники, що прибули на місце події, допомагали медикам зупинити кровотечу. Дітей забрала швидка.
На фото і відео видно, що хлопці лежать у парковій зоні. За деревами видніються будинки.
У ДСНС зазначили, що, ймовірно, спрацював касетний боєприпас.
На місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС.
Рятувальники закликають українців:
- пересуватись лише дорогами, тротуарами та твердими поверхнями;
не наближатись та не чіпати вибухонебезпечні предмети;
не ходити у ліс, на поля та водойми;
не підходити до розбитої техніки та пошкоджених будівель.
Батьків просять провести роз'яснювальну роботу з дітьми щодо небезпеки боєприпасів, а у випадку виявлення підозрілих предметів відразу дзвонити "101".