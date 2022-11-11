В Харькове подорвались двое подростков: их спасали ГСЧСники

Двое подростков получили ранения в результате взрыва взрывоопасного предмета в Харькове утром 11 ноября, детей госпитализировали.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "11 ноября около 11:30 в г. Харьков по ул. Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12-ти и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета".

Рятувальники надають допомогу пораненим підліткам у Харкові – вибухнув касетний боєприпас. Відео ДСНС pic.twitter.com/JAxv4ljjEQ November 11, 2022

Детали: Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогали медикам остановить кровотечение. Детей забрала скорая.

На фото и видео видно, что ребята лежат в парковой зоне. За деревьями виднеются дома.

Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что, вероятно, сработал кассетный боеприпас.

ВИДЕО ДНЯ

На месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС.

Спасатели призывают украинцев:

передвигаться только по дорогам, тротуарам и твердым поверхностям;

не приближаться и не трогать взрывоопасные предметы;

не ходить в лес, на поля и водоемы;

не подходить к разбитой технике и поврежденным зданиям.

Родителей просят провести разъяснительную работу с детьми об опасности боеприпасов, а в случае обнаружения подозрительных предметов сразу звонить "101".