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В Харькове подорвались двое подростков: их спасали ГСЧСники

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 11:56
В Харькове подорвались двое подростков: их спасали ГСЧСники
Спасатели на месте взрыва. Фото ГСЧС

Двое подростков получили ранения в результате взрыва взрывоопасного предмета в Харькове утром 11 ноября, детей госпитализировали.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "11 ноября около 11:30 в г. Харьков по ул. Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12-ти и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета".

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Детали: Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогали медикам остановить кровотечение. Детей забрала скорая.

На фото и видео видно, что ребята лежат в парковой зоне. За деревьями виднеются дома. 

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Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что, вероятно, сработал кассетный боеприпас.

На месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС.

Спасатели призывают украинцев:

  • передвигаться только по дорогам, тротуарам и твердым поверхностям;
  • не приближаться и не трогать взрывоопасные предметы;
  • не ходить в лес, на поля и водоемы;
  • не подходить к разбитой технике и поврежденным зданиям.

Родителей просят провести разъяснительную работу с детьми об опасности боеприпасов, а в случае обнаружения подозрительных предметов сразу звонить "101".

Темы: Харьковвойнадети
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