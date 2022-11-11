В Харькове подорвались двое подростков: их спасали ГСЧСники
Двое подростков получили ранения в результате взрыва взрывоопасного предмета в Харькове утром 11 ноября, детей госпитализировали.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "11 ноября около 11:30 в г. Харьков по ул. Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12-ти и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета".
Рятувальники надають допомогу пораненим підліткам у Харкові – вибухнув касетний боєприпас. Відео ДСНС pic.twitter.com/JAxv4ljjEQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022
Детали: Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогали медикам остановить кровотечение. Детей забрала скорая.
На фото и видео видно, что ребята лежат в парковой зоне. За деревьями виднеются дома.
В ГСЧС отметили, что, вероятно, сработал кассетный боеприпас.
На месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС.
Спасатели призывают украинцев:
- передвигаться только по дорогам, тротуарам и твердым поверхностям;
- не приближаться и не трогать взрывоопасные предметы;
- не ходить в лес, на поля и водоемы;
- не подходить к разбитой технике и поврежденным зданиям.
Родителей просят провести разъяснительную работу с детьми об опасности боеприпасов, а в случае обнаружения подозрительных предметов сразу звонить "101".