Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове подорвались двое подростков: их спасали ГСЧСники

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 12:56
Спасатели на месте взрыва. Фото ГСЧС

Двое подростков получили ранения в результате взрыва взрывоопасного предмета в Харькове утром 11 ноября, детей госпитализировали.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "11 ноября около 11:30 в г. Харьков по ул. Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12-ти и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета".

Детали: Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогали медикам остановить кровотечение. Детей забрала скорая.

На фото и видео видно, что ребята лежат в парковой зоне. За деревьями виднеются дома. 

 
Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что, вероятно, сработал кассетный боеприпас.

ВИДЕО ДНЯ

На месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС.

Спасатели призывают украинцев:

  • передвигаться только по дорогам, тротуарам и твердым поверхностям;
  • не приближаться и не трогать взрывоопасные предметы;
  • не ходить в лес, на поля и водоемы;
  • не подходить к разбитой технике и поврежденным зданиям.

Родителей просят провести разъяснительную работу с детьми об опасности боеприпасов, а в случае обнаружения подозрительных предметов сразу звонить "101".

Темы: Харьковвойнадети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

инфографикаВ субботу отключения будут в семи областях

Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

фотоУкраина строит стену на границе с Беларусью

ГУР – российским военным в Херсоне: Единственный шанс выжить – сдаться в плен

Все новости...
Харьков
"Укрзализныця" снова запускает электрички из Харькова на Изюм
В Харькове демонтировали бюст Пушкина
Восстановление Харькова со вкусом морковного торта
Последние новости
05:45
В Черном море 16 вражеских кораблей готовы применить "Калибры" – ОК "Юг"
04:38
"Повар Путина" формирует военные структуры в приграничных с Украиной областях - ISW
03:35
Гуменюк предупредила о "многих ловушках" на отступлениях врага
02:50
На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование
01:54
Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель
01:25
Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН
00:28
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
00:00
Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга
23:31
ВСУ за сутки освободили около 3 тысяч кв км на юге – Гуменюк
23:17
Европейский фонд мира исчерпан на 85% - в ЕС обсудят, где найти дополнительные деньги
Все новости...