Україна пропонує ЄС продовжити транспортний безвіз на декілька років

Україна веде переговори з Єврокомісією про продовження дії Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз".

Про це кореспонденту "ЄвроПравди" під час форуму Re:Open Zakarpattia розповів заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Зараз ми ведемо переговори про продовження дії цієї угоди. Єврокомісія пропонує домовлятися про продовження ще на рік, але ми хочемо більшого – відразу продовжити її на 5 років. А в гіршому випадку – хоча би на 2-3 роки",- розповів він.

За словами Найєма, такий крок в уряді розглядають як наближення до підписання постійно діючого транспортного безвізу.

"Наразі нам запропонували надати розрахунки, як зміниться обсяг вантажних перевезень за ці роки. Після чого ми приступимо до переговорів, але тут ми маємо непогані шанси. А якщо нам вдасться домовитися про безвіз на декілька років, то це дасть нам можливість згодом говорити про його підписання без обмежень у часі",- додав він.

При цьому Найєм уточнює, що українська пропозиція зустрічає незадоволення Польщі. "Звичайно, там повністю нас підтримують, але на польський уряд тиснуть свої перевізники, яких така перспектива відверто лякає",- додав він.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз 29 червня підписали угоду про "транспортний безвіз".

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Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.