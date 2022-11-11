Украина предлагает ЕС продлить транспортный безвиз на несколько лет

Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о продлении действия Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известном также как "транспортный безвиз".

Об этом корреспонденту ЕвроПравды во время форума Re:Open Zakarpattia рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Сейчас мы ведем переговоры о продлении действия этого соглашения. Еврокомиссия предлагает договариваться о продлении еще на год, но мы хотим большего – сразу продлить его на 5 лет. А в худшем случае – хотя бы на 2-3 года",– рассказал он.

По словам Найема, такой шаг в правительстве рассматривается как приближение к подписанию постоянно действующего транспортного безвиза.

"Пока нам предложили предоставить расчеты, как изменится объем грузовых перевозок за эти годы. После чего мы приступим к переговорам, но здесь мы имеем неплохие шансы. А если нам удастся договориться о безвизе на несколько лет, то это даст нам возможность впоследствии говорить о его подписание без ограничений во времени", - добавил он.

При этом Найем уточняет, что украинское предложение встречает недовольство Польши. "Конечно там полностью нас поддерживают, но на польское правительство давят свои перевозчики, которых такая перспектива откровенно пугает", - добавил он.

Напомним, Украина и Европейский Союз 29 июня подписали соглашение о "транспортном безвизе".

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Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.