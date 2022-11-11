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Вдалося звільнити з російського полону ще 45 воїнів ЗСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 13:32
Вдалося звільнити з російського полону ще 45 воїнів ЗСУ
фото з ТГ Єрмака

В результаті чергового обміну полоненими вдалося повернути 45 українських захисників та тіла двох полеглих воїнів.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу.

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Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Ми повернемо додому всіх українців".

Теми: полоненівійнаОфіс президента
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