Вдалося звільнити з російського полону ще 45 воїнів ЗСУ

В результаті чергового обміну полоненими вдалося повернути 45 українських захисників та тіла двох полеглих воїнів.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу.

Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Ми повернемо додому всіх українців".

Відбувся черговий обмін полоненими — вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ, повідомив голова ОП Єрмак pic.twitter.com/dNGpN6MT4W — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022