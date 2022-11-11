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Удалось освободить из российского плена еще 45 воинов ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 11 ноября 2022, 13:32
Удалось освободить из российского плена еще 45 воинов ВСУ
фото из ТГ Ермака

В результате очередного обмена пленными удалось вернуть 45 украинских защитников и тела двух павших воинов.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Состоялся очередной обмен - удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство.

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Также удалось вернуть два тела погибших защитников.

Мы вернем домой всех украинцев".

Темы: пленныевойнаОфис президента
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