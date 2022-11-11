Удалось освободить из российского плена еще 45 воинов ВСУ

В результате очередного обмена пленными удалось вернуть 45 украинских защитников и тела двух павших воинов.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Состоялся очередной обмен - удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство.

Также удалось вернуть два тела погибших защитников.

Мы вернем домой всех украинцев".

Відбувся черговий обмін полоненими — вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ, повідомив голова ОП Єрмак pic.twitter.com/dNGpN6MT4W — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022