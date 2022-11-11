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Посольство України привітало Польщу з днем незалежності зворушливим роликом

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 15:48

Посольство України в Польщі презентувало зворушливий ролик "Дякую, Польще!" з нагоди дня незалежності сусідньої країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Ми підготували його на знак нашої щирої вдячності за підтримку", - наголосив посол України Василь Зварич.

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Ролик, створений українським режисером, розповідає історію української родини, яка знайшла притулок у Польщі після початку війни. Посол наголосив, що подібних сімей, які оселилися в Польщі після 24 лютого, набагато більше. За його словами, Польща стала для них другою батьківщиною, а поляки виявилися друзями, які проявили себе в лиху годину.

Він повідомив, що ролик транслюватиметься як на польському, так і на українському телебаченні, починаючи з 11 листопада - у день, коли у Польщі відзначається День незалежності. "Щоб тема нашої вдячності набула розголосу, адже вам дякує весь український народ", - сказав український посол.

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Він підкреслив, що Польща стояла пліч-о-пліч з Україною від початку російського вторгнення. "Саме Польща, не вагаючись, почала нам допомагати, відкрила для нас свої кордони, домівки, серця. Щиро дякуємо вам за те, що ви прийняли стільки українців і допомагаєте нам  від усього вашого серця. Це закладає міцний фундамент для майбутніх відносин між нашими дружніми країнами", - заявив він.

Зварич запевнив, що 11 листопада і він, і його рідні святкуватимуть день незалежності разом з Польщею.

"Україна сьогодні захищає свою незалежність і свободу, платячи за це дуже високу ціну, оскільки українці віддають за неї свої життя. Важливо, що ми не самотні у цій боротьбі", - підкреслив він. Посол додав, що війна, розв'язана Путіним в Україні, є війною проти всього світового порядку.

Як свідчать дані, представлені на четверговій конференції як польськими, так і українськими міністерствами: 1,4 млн українців, які приїхали до Польщі з початку війни, отримали номер PESEL; 77% поляків долучилися до допомоги людям з України; до постраждалої від війни країни передано гуманітарної допомоги на суму 1,1 млрд злотих та медикаментів і медичного обладнання на суму 51,2 млн злотих, а також військової техніки та озброєння на суму 9 млрд злотих.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди 104-ї річниці відновлення незалежності Польщі польською мовою.

Теми: ПольщаУкраїнасвяткування
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