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Посольство Украины поздравило Польшу с днем независимости трогательным роликом

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 16:48

Посольство Украины в Польше представило трогательный ролик "Спасибо, Польша!" по случаю дня независимости соседней страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Мы подготовили его в знак нашей искренней благодарности за поддержку", - отметил посол Украины Василий Зварыч.

Ролик, созданный украинским режиссером, рассказывает историю украинской семьи, которая нашла убежище в Польше после начала войны. Посол отметил, что подобных семей, которые поселились в Польше после 24 февраля, гораздо больше. По его словам, Польша стала для них второй родиной, а поляки оказались друзьями, которые проявили себя в трудную минуту.

Он сообщил, что ролик будет транслироваться как на польском, так и на украинском телевидении, начиная с 11 ноября - в день, когда в Польше отмечается День независимости. "Чтобы тема нашей благодарности получила огласку, ведь вас благодарит весь украинский народ", - сказал украинский посол.

Он подчеркнул, что Польша стояла плечом к плечу с Украиной с начала российского вторжения. "Именно Польша, не колеблясь, начала нам помогать, открыла для нас свои границы, дома, сердца. Спасибо вам за то, что вы приняли столько украинцев и помогаете нам от всего вашего сердца. Это закладывает прочный фундамент для будущих отношений между нашими дружественными странами", - заявил он.

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Зварыч заверил, что 11 ноября и он, и его родные будут праздновать день независимости вместе с Польшей.

"Украина сегодня защищает свою независимость и свободу, платя за это очень высокую цену, поскольку украинцы отдают за нее свои жизни. Важно, что мы не одиноки в этой борьбе", - подчеркнул он. Посол добавил, что война, развязанная Путиным в Украине, является войной против всего мирового порядка.

Как свидетельствуют данные, представленные на четверговой конференции как польскими, так и украинскими министерствами: 1,4 млн украинцев, которые приехали в Польшу с начала войны, получили номер PESEL; 77% поляков присоединились к помощи людям из Украины; в пострадавшую от войны страну передано гуманитарной помощи на сумму 1,1 млрд злотых и медикаментов и медицинского оборудования на сумму 51,2 млн злотых, а также военной техники и вооружения на сумму 9 млрд злотых.

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю 104-й годовщины восстановления независимости Польши на польском языке.

Темы: ПольшаУкраинапразднования
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