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Лідери G20 засудять застосування або погрози застосування ядерної зброї - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 16:19

Лідери 20 найбільших економік світу наступного тижня засудять застосування або будь-які погрози застосування ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у попередньому проєкті заяви G20, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Лідери G20 зустрічаються в Індонезії 15-16 листопада, і російське вторгнення в Україну буде головним питанням їхнього порядку денного.

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"Багато членів рішуче засудили незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну Росії проти України і закликали її негайно припинити війну", - йдеться в проєкті, який може змінитися і потребуватиме схвалення Москви для досягнення одностайності.

"Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною", - сказано в документі.

Занепокоєння щодо можливої ядерної ескалації під час війни Росії в Україні зросло після двох виступів президента Владіміра Путіна, в яких він вказав, що в разі необхідності застосує таку зброю для захисту Росії.

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Згідно з проєктом, багато членів G20 також вважають, що вторгнення "стримує зростання, збільшує інфляцію, порушує ланцюги поставок, посилює енергетичну та продовольчу небезпеку і підвищує ризики для фінансової стабільності".

У проєкті також сказано, що "тільки стійка прихильність підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах, і багатосторонньої системи може забезпечити мир і стабільність".

Очевидно з посиланням на російську кампанію бомбардувань, спрямовану на електростанції та водопостачання українських міст, у проєкті зазначено, що "дотримання міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільного населення та цивільної інфраструктури у збройних конфліктах, має вирішальне значення".

Лідери "двадцятки" також мають заявити, що підтримуватимуть усі зусилля, спрямовані на досягнення "справедливого" миру.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін не виступатиме на саміті G20 в Індонезії навіть у форматі онлайн.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Теми: ядерна зброяРосіясвіт
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