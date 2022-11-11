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Лидеры G20 осудят применение или угрозы применения ядерного оружия - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 16:19

Лидеры 20 крупнейших экономик мира на следующей неделе осудят применение или любые угрозы применения ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в предварительном проекте заявления G20, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Лидеры G20 встречаются в Индонезии 15-16 ноября, и российское вторжение в Украину будет главным вопросом их повестки дня.

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"Многие члены решительно осудили незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и призвали ее немедленно прекратить войну", - говорится в проекте, который может измениться и потребует одобрения Москвы для достижения единодушия.

"Применение или угроза применения ядерного оружия является неприемлемым", - сказано в документе.

Беспокойство относительно возможной ядерной эскалации во время войны России в Украине возросло после двух выступлений президента Владимира Путина, в которых он указал, что в случае необходимости применит такое оружие для защиты России.

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Согласно проекту, многие члены G20 также считают, что вторжение "сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепи поставок, усиливает энергетическую и продовольственную опасность и повышает риски для финансовой стабильности".

В проекте также сказано, что "только устойчивая приверженность поддержанию международного порядка, основанного на правилах, и многосторонней системы может обеспечить мир и стабильность".

Очевидно со ссылкой на российскую кампанию бомбардировок, направленную на электростанции и водоснабжение украинских городов, в проекте указано, что "соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры в вооруженных конфликтах, имеет решающее значение".

Лидеры "двадцатки" также должны заявить, что будут поддерживать все усилия, направленные на достижение "справедливого" мира.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не будет выступать на саммите G20 в Индонезии даже в формате онлайн.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.

Темы: ядерное оружиеРосcиямир
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