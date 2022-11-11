У Норвегії висунули звинувачення сину соратника Путіна, який підняв дрон на Шпіцбергені

У Норвегії висунули звинувачення росіянину Андрєю Якуніну, який всупереч забороні запустив дрон на Шпіцбергені.

Про це повідомляє Nordlys, пише "Європейська правда".

Національна прокуратура Норвегії висунула Андрєю Якуніну звинувачення у порушенні санкцій, оскільки громадянам РФ заборонено керувати літальними апаратами на території Норвегії. Розгляд питання у суді призначено на 29 листопада.

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Нагадаємо, Андрєй Якунін є сином колишнього глави РЖД Владіміра Якуніна, близького соратника президента Росії Владіміра Путіна.

Якуніна затримали в Норвегії 17 жовтня поруч з іншими росіянами і звинуватили в незаконному використанні дрона на острові Шпіцберген.

Спершу після затримання суд відпустив його з-під варти на тій підставі, що безпілотники чітко не попадають під заборону польотів.

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