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У Норвегії висунули звинувачення сину соратника Путіна, який підняв дрон на Шпіцбергені

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 16:43

У Норвегії висунули звинувачення росіянину Андрєю Якуніну, який всупереч забороні запустив дрон на Шпіцбергені.

Про це повідомляє Nordlys, пише "Європейська правда".

Національна прокуратура Норвегії висунула Андрєю Якуніну звинувачення у порушенні санкцій, оскільки громадянам РФ заборонено керувати літальними апаратами на території Норвегії. Розгляд питання у суді призначено на 29 листопада. 

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Нагадаємо, Андрєй Якунін є сином колишнього глави РЖД Владіміра Якуніна, близького соратника президента Росії Владіміра Путіна.

Якуніна затримали в Норвегії 17 жовтня поруч з іншими росіянами і звинуватили в незаконному використанні дрона на острові Шпіцберген.

Спершу після затримання суд відпустив його з-під варти на тій підставі, що безпілотники чітко не попадають під заборону польотів. 

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Теми: НорвегіяРосіябезпілотники
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