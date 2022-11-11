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В Норвегии предъявили обвинения сыну соратника Путина, поднявшему дрон на Шпицбергене

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 16:43

В Норвегии предъявили обвинения россиянину Андрею Якунину, который вопреки запрету запустил дрон на Шпицбергене.

Об этом сообщает Nordlys, пишет "Европейская правда".

Национальная прокуратура Норвегии предъявила Андрею Якунину обвинения в нарушении санкций, поскольку гражданам РФ запрещено управлять летательными аппаратами на территории Норвегии. Рассмотрение вопроса в суде назначено на 29 ноября. 

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Напомним, Андрей Якунин является сыном бывшего главы РЖД Владимира Якунина, близкого соратника президента России Владимира Путина.

Якунина задержали в Норвегии 17 октября с другими россиянами и обвинили в незаконном использовании дрона на острове Шпицберген.

Сначала после задержания суд отпустил его из-под стражи на том основании, что беспилотники четко не попадают под запрет полетов. 

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Темы: НорвегияРосcиябеспилотники
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