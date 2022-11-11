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Посол Німеччини зраділа звільненню Херсона, сподівається поїхати туди у літню відпустку

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 18:10

Посол Німеччини Анка Фельдгузен радісно відреагувала на звільнення правобережної Херсонщини, зазначивши, що звільнення Херсона було однією з найбільш жаданих перемог для України. 

Про це вона написала у своєму Twitter, пише "Європейська правда"

"Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил України – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!" - написала вона.

Посол супроводила допис своїм фото з Херсона 2019 року.

Нагадаємо, посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

Теми: НімеччинаХерсонконтрнаступМЗС
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