Посол Німеччини зраділа звільненню Херсона, сподівається поїхати туди у літню відпустку

Посол Німеччини Анка Фельдгузен радісно відреагувала на звільнення правобережної Херсонщини, зазначивши, що звільнення Херсона було однією з найбільш жаданих перемог для України.

Про це вона написала у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил України – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!" - написала вона.

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Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил 🇺🇦 – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!

📷 Херсонський річковий порт 2019 р. pic.twitter.com/qf4ToTMTs5 — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 11, 2022

Посол супроводила допис своїм фото з Херсона 2019 року.

Нагадаємо, посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.