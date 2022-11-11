Посол Германии обрадовалась освобождению Херсона, надеется поехать туда в летний отпуск

Посол Германии Анка Фельдгузен радостно отреагировала на освобождение правобережной Херсонщины, отметив, что освобождение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.

Об этом она написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Еще одна самая ожидаемая Победа Вооруженных Сил Украины - освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу на Херсонщине. Весь мир отдает достойную дань уважения тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!" - написала она.

Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил 🇺🇦 – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!

📷 Херсонський річковий порт 2019 р. pic.twitter.com/qf4ToTMTs5 November 11, 2022

Посол сопроводила сообщение своим фото из Херсона 2019 года.

Напомним, посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.