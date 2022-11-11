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Посол Германии обрадовалась освобождению Херсона, надеется поехать туда в летний отпуск

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 18:10

Посол Германии Анка Фельдгузен радостно отреагировала на освобождение правобережной Херсонщины, отметив, что освобождение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины. 

Об этом она написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда"

"Еще одна самая ожидаемая Победа Вооруженных Сил Украины - освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу на Херсонщине. Весь мир отдает достойную дань уважения тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!" - написала она.

Посол сопроводила сообщение своим фото из Херсона 2019 года.

Напомним, посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.

Темы: ГерманияХерсонконтрнаступлениеМИД
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