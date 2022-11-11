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Голова Меджлісу закликав росіян покинути Крим: Одна нога у Воронежі, інша – на мосту

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 листопада 2022, 17:25
Голова Меджлісу закликав росіян покинути Крим: Одна нога у Воронежі, інша – на мосту

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав росіян, які незаконно оселилися в тимчасово окупованому Криму, покинути український півострів. 

Джерело: Чубаров у Telegram

Пряма мова: "Громадяни Росії, що незаконно оселилися в тимчасово окупованому Криму. Не відкладайте на "потім" і, тим більше, не сподівайтеся на російське "а в о с ь ".

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Міст, звичайно, сильно постраждав, але ви ще можете встигнути по ньому терміново залишити тимчасово окупований РФ Крим.

Далі, вам, співучасники російських злочинів, буде тільки гірше і безвихідніше.

Отже, швидко зібралися й уперед: одна нога – вже у Воронежі, друга поки що на мосту, який незабаром звалиться".

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Теми: КримокупаціяМеджлісвійна
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