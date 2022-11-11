Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Меджлиса призвал россиян покинуть Крым: Одна нога в Воронеже, другая – на мосту

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 17:25
Глава Меджлиса призвал россиян покинуть Крым: Одна нога в Воронеже, другая – на мосту

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал россиян, которые незаконно поселились во временно оккупированном Крыму, покинуть украинский полуостров. 

Источник: Чубаров в Telegram

Прямая речь: "Граждане России, незаконно поселившиеся во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на "потом" и, тем более, не надейтесь на российское "а в о с ь ".

Реклама:

Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно покинуть временно оккупированный РФ Крым.

Дальше, вам, соучастники российских преступлений, будет только хуже и безвыходнее.

Итак, быстро собрались и вперед: одна нога - уже в Воронеже, вторая пока что на мосту, который вскоре рухнет".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымоккупацияМеджлисвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Крым
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: