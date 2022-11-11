Глава Меджлиса призвал россиян покинуть Крым: Одна нога в Воронеже, другая – на мосту
Пятница, 11 ноября 2022, 18:25
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал россиян, которые незаконно поселились во временно оккупированном Крыму, покинуть украинский полуостров.
Источник: Чубаров в Telegram
Прямая речь: "Граждане России, незаконно поселившиеся во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на "потом" и, тем более, не надейтесь на российское "а в о с ь ".
Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно покинуть временно оккупированный РФ Крым.
Дальше, вам, соучастники российских преступлений, будет только хуже и безвыходнее.
Итак, быстро собрались и вперед: одна нога - уже в Воронеже, вторая пока что на мосту, который вскоре рухнет".