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Глава Меджлиса призвал россиян покинуть Крым: Одна нога в Воронеже, другая – на мосту

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 18:25

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал россиян, которые незаконно поселились во временно оккупированном Крыму, покинуть украинский полуостров. 

Источник: Чубаров в Telegram

Прямая речь: "Граждане России, незаконно поселившиеся во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на "потом" и, тем более, не надейтесь на российское "а в о с ь ".

Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно покинуть временно оккупированный РФ Крым.

Дальше, вам, соучастники российских преступлений, будет только хуже и безвыходнее.

Итак, быстро собрались и вперед: одна нога - уже в Воронеже, вторая пока что на мосту, который вскоре рухнет".

Темы: КрымоккупацияМеджлисвойна
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