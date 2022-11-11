Зеленський: перший морський дрон назвемо "Херсон", а другий "Севастополь"

Президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення Херсонщини наближає звільнення окупованого Криму і другий морський дрон назвуть "Севастополем".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "На нашій фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів для створення флоту морських дронів. Тепер кожен – і не тільки в Україні, а й в інших країнах – може долучитися до будівництва першого у світі флоту морських дронів. Того, що може дати безпеку нашій морській акваторії.

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Перший морський дрон, на який зібрали кошти менш ніж за годину, назвали "Херсон".

Цілком логічно. Другий морський дрон ми назвемо "Севастополем". Вірю, що все це наближає й час звільнення нашого Криму".