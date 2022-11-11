Зеленський: перший морський дрон назвемо "Херсон", а другий "Севастополь"

Президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення Херсонщини наближає звільнення окупованого Криму і другий морський дрон назвуть "Севастополем".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "На нашій фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів для створення флоту морських дронів. Тепер кожен – і не тільки в Україні, а й в інших країнах – може долучитися до будівництва першого у світі флоту морських дронів. Того, що може дати безпеку нашій морській акваторії.

Перший морський дрон, на який зібрали кошти менш ніж за годину, назвали "Херсон".

Цілком логічно. Другий морський дрон ми назвемо "Севастополем". Вірю, що все це наближає й час звільнення нашого Криму".