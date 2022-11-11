Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: перший морський дрон назвемо "Херсон", а другий "Севастополь"

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 листопада 2022, 20:09

Президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення Херсонщини наближає звільнення окупованого Криму і другий морський дрон назвуть "Севастополем".

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "На нашій фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів для створення флоту морських дронів. Тепер кожен – і не тільки в Україні, а й в інших країнах – може долучитися до будівництва першого у світі флоту морських дронів. Того, що може дати безпеку нашій морській акваторії.

Перший морський дрон, на який зібрали кошти менш ніж за годину, назвали "Херсон".

Цілком логічно. Другий морський дрон ми назвемо "Севастополем". Вірю, що все це наближає й час звільнення нашого Криму".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийфлотХерсонКрим
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоКремлівські ЗМІ опублікували відео підриву моста на Каховській ГЕС

Росіяни вигадали собі нову "столицю Херсонщини"

"Кухар Путіна" продовжує формувати військові структури у прикордонних з Україною областях – ISW

На Херсонщині ЗСУ розбили штаб окупантів – командування

Гуменюк розповіла про першу партію "російського ленд-лізу" з півдня

Росіяни зруйнували мости та пошкодили дамбу: супутникові знімки Херсонщини

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: У Херсоні поки тільки ССО, інші – на підступах до міста
Зеленський і Шольц провели телефонну розмову: про військову ситуацію, інфраструктуру та G20
Зеленський збирав ставку: обговорили просування ЗСУ на півдні
Останні новини
13:39
Росія запровадила нові заборони на рух Керченською протокою
13:30
Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану наступного тижня
13:20
Під час відступу військ РФ на Херсонщині зруйновано 7 мостів – CNN
13:09
З березня українці одружувалися втричі частіше, ніж розлучалися – Мін'юст
13:04
Ердоган заявив про необхідність продовжити зернову угоду
13:01
відеоБілорусь обурюється, що Україна укріплює свій кордон
12:44
Щонайменше $1 мільярд клієнтських коштів зник з FTX – Reuters
12:31
Посол Британії привітала звільнення Херсона: ми живемо і працюємо серед героїв
12:30
На Буковині ексадвокат готував фейки для ток-шоу Соловйова – СБУ
12:09
У Росії хочуть саджати до в’язниці за "повторну пропаганду" ЛГБТ
Усі новини...