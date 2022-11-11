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РФ заборонила в'їзд 200 громадянам США, у списку – сім’я Байдена, речниця Білого дому і Тімоті Снайдер

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 20:24

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю оголосило про поповнення "чорного списку" людей, яким заборонений в’їзд на територію, 200 громадянами США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні МЗС РФ стверджується, що цей крок є відповіддю "на нові персональні санкції, які постійно запроваджує адміністрація Джо Байдена, не тільки проти російських офіційних осіб, представників ділових кіл і громадськості, діячів культури, а й тих, хто з тих чи інших причин неугодний Вашингтону".

Серед підсанкційних американців – "окремі представники органів влади та законодавці, а також їхні близькі родичі, керівники компаній і підприємств ВПК, експерти та лобісти, залучені до розкручування русофобської кампанії та підтримки режиму в Києві".

Більшість перелічених у повідомленні російського МЗС є чинними конгресменами або їхніми чоловіками й дружинами, зокрема чоловік спікерки Палати представників США Пол Пелосі та сенатор Берні Сандерс, який балотувався в президенти США у 2020 році.

Також там присутні: сестра й два брати Байдена; двоє пасинків міністра оборони Ллойда Остіна та його заступник Колін Каль; речниця Білого дому Карін Жан-П’єр; радник міністра оборони України Джон Абізаїд; командувач силами США в Європі Кристофер Каволі; історик Тімоті Снайдер і письменниця Енн Еплбаум.

Усього у російському "санкційному списку" наразі перебувають 1073 громадяни США.

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Теми: РосіяСШАБайденсанкції
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