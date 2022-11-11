РФ запретила въезд 200 гражданам США, в списке - семья Байдена, спикер Белого дома и Тимоти Снайдер

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о пополнении "черного списка" людей, которым запрещен въезд на территорию, 200 гражданами США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении МИД РФ утверждается, что этот шаг является ответом "на новые персональные санкции, которые постоянно вводит администрация Джо Байдена, не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону".

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Среди подсанкционных американцев - "отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".

Большинство перечисленных в сообщении российского МИДа являются действующими конгрессменами или их мужьями и женами, в том числе муж спикера Палаты представителей США Пол Пелоси и сенатор Берни Сандерс, который баллотировался в президенты США в 2020 году.

Также там присутствуют: сестра и два брата Байдена; двое пасынков министра обороны Ллойда Остина и его заместитель Колин Каль; пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер; советник министра обороны Украины Джон Абизаид; командующий силами США в Европе Кристофер Каволи; историк Тимоти Снайдер и писательница Энн Эплбаум.

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Всего в российском "санкционном списке" сейчас находятся 1073 гражданина США.