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Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена – Кім

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 листопада 2022, 19:36
Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів. 

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена".

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Деталі: За словами глави ОВА, водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування.

Кім повідомив, що найближчим часом буде знати терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.

Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.

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Теми: Миколаївська областьдеокупаціявійнаРосія
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