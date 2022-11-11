Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена – Кім

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 листопада 2022, 20:36

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів. 

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена".

Деталі: За словами глави ОВА, водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування.

Кім повідомив, що найближчим часом буде знати терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.

Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.

Теми: Миколаївська областьдеокупаціявійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет - ЗМІ

відеоКремлівські ЗМІ опублікували відео підриву моста на Каховській ГЕС

Росіяни вигадали собі нову "столицю Херсонщини"

"Кухар Путіна" продовжує формувати військові структури у прикордонних з Україною областях – ISW

На Херсонщині ЗСУ розбили штаб окупантів – командування

Гуменюк розповіла про першу партію "російського ленд-лізу" з півдня

Усі новини...
Зеленський: У Херсоні поки тільки ССО, інші – на підступах до міста
ЗСУ вразили пункт управління росіян поблизу Енергодара і штаб на Херсонщині – Генштаб
Бійці ЗСУ в деяких місцях Херсонщини вже дійшли до Дніпра – Генштаб
З кавуном і серед сотень українців: Боєць ССО поділився щемливим відео із центру Херсона
Останні новини
13:39
Росія запровадила нові заборони на рух Керченською протокою
13:30
Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану наступного тижня
13:20
Під час відступу військ РФ на Херсонщині зруйновано 7 мостів – CNN
13:09
З березня українці одружувалися втричі частіше, ніж розлучалися – Мін'юст
13:04
Ердоган заявив про необхідність продовжити зернову угоду
13:01
відеоБілорусь обурюється, що Україна укріплює свій кордон
12:44
Щонайменше $1 мільярд клієнтських коштів зник з FTX – Reuters
12:31
Посол Британії привітала звільнення Херсона: ми живемо і працюємо серед героїв
12:30
На Буковині ексадвокат готував фейки для ток-шоу Соловйова – СБУ
12:09
У Росії хочуть саджати до в’язниці за "повторну пропаганду" ЛГБТ
Усі новини...