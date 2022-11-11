Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена – Кім
П'ятниця, 11 листопада 2022, 20:36
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів.
Джерело: Кім у Telegram
Пряма мова: "Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена".
Деталі: За словами глави ОВА, водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування.
Кім повідомив, що найближчим часом буде знати терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.
Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.