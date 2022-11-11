Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена".

Деталі: За словами глави ОВА, водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування.

Кім повідомив, що найближчим часом буде знати терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.

Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.