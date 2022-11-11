Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 19:36
Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов. 

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурнской косы) освобождена".

Реклама:

Детали: По словам главы ОВА, водовод из Днепра под контролем ВСУ, но впереди разминирование.

Ким сообщил, что в ближайшее время будет знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве.

Глава николаевской администрации также добавил, что радуется и гордится херсонцами.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевская областьдеоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Зеленский: В Херсоне пока только ССО, остальные – на подступах к городу
ВСУ поразили пункт управления россиян вблизи Энергодара и штаб на Херсонщине – Генштаб
Бойцы ВСУ в некоторых местах Херсонщины уже дошли до Днепра – Генштаб
С арбузом и среди сотен украинцев: Боец ССО поделился щемящим видео из центра Херсона
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: