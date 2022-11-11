Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурнской косы) освобождена".

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Детали: По словам главы ОВА, водовод из Днепра под контролем ВСУ, но впереди разминирование.

Ким сообщил, что в ближайшее время будет знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве.

Глава николаевской администрации также добавил, что радуется и гордится херсонцами.